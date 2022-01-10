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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Мне повезло в моменте с пенальти»

10 Января 2022 • 08:18 Комментировать
Рома
3:4
Ювентус
окончен

Страж ворот туринского «Ювентуса» Войцех Щесны пообщался с журналистами после поединка против «Ромы» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. «Старая синьора» проигрывала со счетом 1:3, но в концовке смогла вырвать победу – 4:3.

«Ювентус» постепенно приближается к своей лучшей форме. У нас в команде есть футболисты, обладающие нужным качествами для успешного выступления. Но они должны привыкнуть играть под давлением, ведь это «Ювентус».

Пенальти? Я был рад парировать удар в такой важный момент встречи. Сделал все, чтобы пасти команду. Но, признаюсь, мне повезло отбить этот удар, Пеллегрини пробил точно в меня», - передает слова поляка Football-Italia.

«Ювентус» набрал 38 баллов и занимает пятое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Войцех Щесны
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