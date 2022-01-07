Кьеллини победил коронавирус

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини переболел коронавирусом и будет готовиться к ближайшему матчу своей команды, который состоится в воскресенье (против «Ромы»).

37-летний футболист заболел коронавирусом на Новый год и не мог принять участие в поединке против «Наполи», который состоялся вчера и завершился со счетом 1:1.

Кьеллини в текущем сезоне играл в 11 матчах во всех турнирах, проведя суммарно на поле 777 минут. Его команда занимает пятое место в чемпионате Италии, опережая «Рому» на три очка и на столько же баллов позади «Аталанты», у которой остается матч в запасе.

Контракт Кьеллини со «старой синьорой» рассчитан до 2023 года.