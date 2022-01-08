Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свою дисквалификацию на один матч за брань в адрес арбитра. В результате произошедшего ему придется пропустить гостевой матч «старой синьоры» против «Ромы». Впрочем, к этому Аллегри отнесся философски:

- Дисквалификация? Есть вещи, которые случаются, и их бессмысленно комментировать. Нам предстоит матч против команды с яркими индивидуальными исполнителями, а Моуринью в тяжелые моменты может мобилизовать все и вся. Скоро в строй начнут возвращаться игроки из лазарета, думаю, в течение двух недель большая часть из них будет в моем распоряжении. Нам надо активнее действовать в середине поля, создавать больше моментов, и тогда вырастет и реализация, - приводит слова Аллегри La Gazzetta Dello Sport.