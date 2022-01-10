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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью во второй раз в карьере потерпел поражение, выигрывая в два гола

10 Января 2022 • 09:48 Комментировать
Рома
3:4
Ювентус
окончен

В рамках 21-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле принимала туринский «Ювентус». Римский клуб выигрывал до 70-й минуты в два мяча, однако затем «старая синьора» смогла забить три гола за семь минут и вырвала волевую победу.

Как сообщается в твиттер-аккаунте MisterChip, главный тренер «волков» Жозе Моуринью во второй раз в своей карьере потерпел поражение, выигрывая по ходу встречи в два мяча. За плечами «Особенного» 1024 поединка.

Первый такой случай произошел в январе 2015 года, когда Моуринью тренировал лондонский «Челси». «Пенсионеры» потерпели поражение от «Брэдфорда» со счетом 2:4, выигрывая 2:0 к 40-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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