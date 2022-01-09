​Аллегри – о работе Моуринью: «Чудес не бывает»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед игрой против «Ромы» дал комментарий по поводу своего оппонента Жозе Моуринью.

«Я вернулся в «Ювентус», зная, что нам нужно много работать, чтобы вернуться к борьбе за Скудетто через один-два года. «Рома» отстаёт от нас на три очка, и Жозе Моуринью отлично справляется со своей работой. Нельзя изменить всё за несколько месяцев. Чудес не бывает», - высказался Аллегри в ходе пресс-конференции.

Матч чемпионата Италии «Рома» - «Ювентус» стартует 9 января в 20:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.