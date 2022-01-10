«Ювентус» рискует потерять Кьезу до конца сезона

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, которую он получил в матче с «Ромой».

24-летний итальянец получил повреждение в середине первого тайма и был заменён на 32-й минуте на Деяна Кулушевски. DAZN сообщает, что у Кьезы может быть разрыв крестообразной связки колена. Точный диагноз будет установлен завтра. Стоит отметить, что после матча Кьеза не мог сам передвигаться. Если диагноз подтвердится, в нынешнем сезоне Федерико «Ювентусу» уже не поможет.

В сезоне 2021/22 Федерико Кьеза провёл за «Ювентус» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре гола и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» одержал над «Ромой» волевую победу со счётом 4:3.