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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рискует потерять Кьезу до конца сезона

10 Января 2022 • 03:14 Комментировать
Рома
3:4
Ювентус
окончен

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, которую он получил в матче с «Ромой».

24-летний итальянец получил повреждение в середине первого тайма и был заменён на 32-й минуте на Деяна Кулушевски. DAZN сообщает, что у Кьезы может быть разрыв крестообразной связки колена. Точный диагноз будет установлен завтра. Стоит отметить, что после матча Кьеза не мог сам передвигаться. Если диагноз подтвердится, в нынешнем сезоне Федерико «Ювентусу» уже не поможет.

В сезоне 2021/22 Федерико Кьеза провёл за «Ювентус» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре гола и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, что в центральном матче 21-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» одержал над «Ромой» волевую победу со счётом 4:3.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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окончен Рома 3:4 Ювентус 3.40 3.32 2.23
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окончен Верона 1:2 Салернитана 1.35 5.30 9.00
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