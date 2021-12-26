«Рома» находится на завершающем этапе сделки по полузащитнику «Арсенала»

В субботу, 25 декабря, стало известно, что «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» касательно аренды полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Отмечалось, что в подписании англичанина лично заинтересован главный тренер команды Жозе Моуринью.

К тому же, процесс оформления сделки проходит невероятно быстро. Согласно сведениям, опубликованным журналистом Джанлукой ди Марцио, стороны уже обсуждают последние детали договора.

Как следствие, о переходе Мэйтленд-Найлса будет объявлено в ближайшие дни. Он отправится в Рим в шестимесячную аренду, после чего у итальянского клуба будет возможность выкупить его контракт за десять миллионов евро.