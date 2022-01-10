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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо: «Ювентус» показал характер в матче с «Ромой», это должно стать нашим оружием»

10 Января 2022 • 10:21 Комментировать
Рома
3:4
Ювентус
окончен

Латераль туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо прокомментировал волевую победу над столичной «Ромой» (4:3) во встрече 21-го тура чемпионата Италии.

«Мы очень рады этой победе. Сначала «Ювентус» не проявил должного отношения к матчу, за что поплатился двумя пропущенными мячами. Но затем команда собралась и показала характер. Мы доказали, что во время трудностей можем проявить себя с лучшей стороны, однако так нужно играть с самого начала. Команда продемонстрировала характер, это должно стать нашим оружием», - цитирует защитника football-italia.

На счету «старой синьоры» стало 38 очков, туринский клуб занимает пятое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Маттиа де Шильо
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