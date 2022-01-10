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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза выбыл до конца сезона

10 Января 2022 • 15:09 Комментировать (1)
Рома
3:4
Ювентус
окончен

9 января состоялся матч 21-го тура Серии А, где в невероятной схватке «Ювентус» на выезде одолел «Рому».

Ложкой дёгтя в бочке мёда для болельщиков «старой синьоры» является новость касательно состояния Федерико Кьезы, который был заменён на 32-й минуте матча. 

Врачи поставили заключение, в котором 24-летний нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, что делает Кьезу недоступным до конца сезона. 

Деян Кулушевски, который вышел вместо итальянца, смог отметиться забитым голом.

Федерико Кьеза в текущем сезоне появлялся на поле 14 раз, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
10 Января 2022 в 15:20
Прискорбно, Кьеза чуть ли не единственный кто мне нравится из состава Юве. Потеря и для сборной.
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