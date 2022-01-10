Кьеза выбыл до конца сезона

9 января состоялся матч 21-го тура Серии А, где в невероятной схватке «Ювентус» на выезде одолел «Рому».

Ложкой дёгтя в бочке мёда для болельщиков «старой синьоры» является новость касательно состояния Федерико Кьезы, который был заменён на 32-й минуте матча.

Врачи поставили заключение, в котором 24-летний нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, что делает Кьезу недоступным до конца сезона.

Деян Кулушевски, который вышел вместо итальянца, смог отметиться забитым голом.

Федерико Кьеза в текущем сезоне появлялся на поле 14 раз, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.