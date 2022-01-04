«Дженоа» - очередной претендент на Кулушевски

«Ювентус» готов расстаться с Деяном Кулушевски в случае выгодного предложения, и от потенциальных покупателей нет отбоя. Бывший вингер «Аталанты» и «Пармы», который может играть атакующего полузащитника и форварда, нечасто выходит на поле в команде Массимилиано Аллегри.

«Севилья» контактировала с туринцами, желая арендовать игрока с правом выкупа, хотя «Ювентус» заинтересован в полноценном трансфере. Фаворитами считаются «Тоттенхэм» и «Арсенал», готовые выложить требуемые 35 млн евро. Согласно данным Footmercato, на Кулушевски появился новый претендент - «Дженоа» Андрея Шевченко. Клуб намерен серьезно усилиться, чтобы не вылететь в Серию В.