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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» - очередной претендент на Кулушевски

04 Января 2022 • 20:28 Комментировать
Рома
...
Ювентус
09.01 20:30

«Ювентус» готов расстаться с Деяном Кулушевски в случае выгодного предложения, и от потенциальных покупателей нет отбоя. Бывший вингер «Аталанты» и «Пармы», который может играть атакующего полузащитника и форварда, нечасто выходит на поле в команде Массимилиано Аллегри.

«Севилья» контактировала с туринцами, желая арендовать игрока с правом выкупа, хотя «Ювентус» заинтересован в полноценном трансфере. Фаворитами считаются «Тоттенхэм» и «Арсенал», готовые выложить требуемые 35 млн евро. Согласно данным Footmercato, на Кулушевски появился новый претендент - «Дженоа» Андрея Шевченко. Клуб намерен серьезно усилиться, чтобы не вылететь в Серию В.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа Деян Кулушевски
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РОМА ЮВЕНТУС
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