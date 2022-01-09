Моуринью назвал драматическое поражение от «Ювентуса» «психологическим коллапсом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от поединка против «Ювентуса», в котором его подопечные умудрились в последние 20 минут упустить преимущество в два мяча и проиграть.

«У нас было все хорошо в тактическом плане, прослеживалась хорошая организованность в течение 70 минут. Потом произошел психологический коллапс. Это убивает меня, нам трудно в этом году тягаться с сильными оппонентами. В команде просто не хватает личностей, игроков, которые знают, как управлять эмоциями на поле. Посмотрите, мы пропустили сразу после замены Шомуродова на Афена-Гьяна, который проводил экстраординарную игру. Футболисты должны следовать в моем направлении, а не я должен подстраиваться под их менталитет. Нужно выходить из зоны комфорта», - приводит слова Моуринью журналист Джанлука ди Марцио.