«Ювентус» недоволен, что «Барселона» договорилась с Моратой

Руководство туринского «Ювентуса» недовольно действиями каталонской «Барселоны» в отношении нападающего Альваро Мораты. Как сообщает Calciomercato, «старую синьору» не устроило то, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес за их спиной провел переговоры с футболистом.

Итальянский гранд не планирует отпускать Альваро на «Камп Ноу», если не сможет купить ему на замену форварда в январе.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» договорилась о переходе с Моратой. Игроку был предложен контракт на полтора года. В составе каталонцев Альваро должен заменить Серхио Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем с сердцем.