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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» недоволен, что «Барселона» договорилась с Моратой

04 Января 2022 • 08:42 Комментировать (1)

Руководство туринского «Ювентуса» недовольно действиями каталонской «Барселоны» в отношении нападающего Альваро Мораты. Как сообщает Calciomercato, «старую синьору» не устроило то, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес за их спиной провел переговоры с футболистом.

Итальянский гранд не планирует отпускать Альваро на «Камп Ноу», если не сможет купить ему на замену форварда в январе.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» договорилась о переходе с Моратой. Игроку был предложен контракт на полтора года. В составе каталонцев Альваро должен заменить Серхио Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем с сердцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Альваро Мората
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
04 Января 2022 в 09:19
По моемому надо еще спасибо сказать Барсе.
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