Фасио подал в суд на «Рому» из-за Моуринью

Не удивительно, что Жозе Моуринью вляпался в очередной скандал после прихода на должность главного тренера «Ромы». Португальский специалист сообщил руководству имена тех футболистов, на кого он не рассчитывает в новом сезоне, но некоторые из них так и не сумели найти себе новый клуб.

Как следствие, руководство отдало Моуринью право самому решить судьбу игроков, а именно Федерико Фасио, Стивена Н'Зонзи и Давиде Сантона. Наставник долго не раздумывал и отстранил их от тренировок вместе с командой, что сильно не понравилось Фасио – аргентинец подал на «Рому» иск в суд, свидетельствует Corriere dello Sport.

Римляне быстро отреагировали на инцидент и уже пытаются договориться с представителями защитника об альтернативном варианте решения проблемы.