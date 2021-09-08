​Моуринью полагается на свой опыт в Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу своего возвращения в Италию, где он уже возглавлял «Интер» в 2008-2010 годах.

«Сейчас мне намного лучше, серьёзно. Я чувствую себя лучше, потому что в моей работе очень важен опыт. Я пережил много событий с момента отъезда из Италии, но когда вы приезжаете в страну впервые, вы всё начинаете с нуля, и вам нужно учиться. Это не мой случай, ведь я уже знаю Италию, знаю культуру местного футбола. Я знаю «Рому», ведь это был реальный конкурент моего «Интера» за титул Серии А. Теперь я к этому голов», - сказал Моуринью в интервью пресс-службе Серии А.

Напомним, что в сезоне 2009/2010 «Интер» под руководством Жозе Моуринью оформил требл, выиграв Серию А, Кубок Италию и Лигу чемпионов.