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Серия А

​Моуринью полагается на свой опыт в Италии

08 Сентября 2021 • 16:56 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.68 4.40 4.40
12.09 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу своего возвращения в Италию, где он уже возглавлял «Интер» в 2008-2010 годах.

«Сейчас мне намного лучше, серьёзно. Я чувствую себя лучше, потому что в моей работе очень важен опыт. Я пережил много событий с момента отъезда из Италии, но когда вы приезжаете в страну впервые, вы всё начинаете с нуля, и вам нужно учиться. Это не мой случай, ведь я уже знаю Италию, знаю культуру местного футбола. Я знаю «Рому», ведь это был реальный конкурент моего «Интера» за титул Серии А. Теперь я к этому голов», - сказал Моуринью в интервью пресс-службе Серии А.

Напомним, что в сезоне 2009/2010 «Интер» под руководством Жозе Моуринью оформил требл, выиграв Серию А, Кубок Италию и Лигу чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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