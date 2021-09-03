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Спинаццола назвал дату возвращению после травмы

03 Сентября 2021 • 16:48 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.80 4.20 3.90
12.09 21:45

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола продолжает восстанавливаться от травмы. По его словам, он вернется на поле не раньше не декабря.

«Моуринью и Манчини знают, что я приступлю к тренировкам в ноябре и смогу вернуться на поле в декабре», - цитирует защитника SportWeek.

Напомним, что Спинаццола был одним из лучших игроков сборной Италии на чемпионате Европы. Он получил травму в матче четвертьфинала Евро-2020 со сборной Бельгии (2:1), и был вынужден пропустить решающие игры.

Спинаццола стал игроком «Ромы» в 2019 году, перейдя из «Ювентуса» за почти 30 миллионов евро. Его контракт с римским клубом действует до 2024 года.

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Рома Леонардо Спинаццола
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