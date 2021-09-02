Джеко: «Я всегда буду поддерживать «Рому»

Ветеран сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пообщался с репортёрами после ничьи 1:1 с командой Франции в рамках отбора к чемпионату мира.

«Всегда стараюсь всё доказывать на поле. И не имеет значения твой возраст, важна лишь твоя работа на поле. Я максимально сосредоточен на собственной игре и том, что делает моя команда. Основная задача любого форварда – забивать.

Знаю, что отличаться в каждом поединке невозможно. Но я буду делать всё необходимое для успеха своей команды. Хочу победить с «Интером». Коллективный триумф важнее достижения любого игрока.

Что касается римлян, то я желаю им удачи. Всегда буду поддерживать «Рому», - приводит слова Джеко Sky Sport Italia.