Шомуродов: «Моуринью - наш учитель, а мы его ученики»

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов высказался о целях на новый сезон и главном тренере Жозе Моуринью.

- Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов, а также попытаться победить в Лиге конференций. Конечно, между клубами («Дженоа» и «Ромой» - прим. ЕФ) громадная разница, а также организацию также нельзя сравнивать, - приводит слова футболиста из Узбекистана Calcio Mercato.

- При работе с Моуринью нет никакого давления. Он наш учитель, а мы его ученики. Это большой психолог, его тренировки весьма увлекательные, - добавил экс-игрок «Ростова».

Напомним, что Шомуродов перебрался в стан «волков» 3 августа.