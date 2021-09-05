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Серия А

Шомуродов: «Моуринью - наш учитель, а мы его ученики»

05 Сентября 2021 • 22:48 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
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12.09 21:45

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов высказался о целях на новый сезон и главном тренере Жозе Моуринью.

- Наша цель - вернуться в Лигу чемпионов, а также попытаться победить в Лиге конференций. Конечно, между клубами («Дженоа» и «Ромой» - прим. ЕФ) громадная разница, а также организацию также нельзя сравнивать, - приводит слова футболиста из Узбекистана Calcio Mercato.

- При работе с Моуринью нет никакого давления. Он наш учитель, а мы его ученики. Это большой психолог, его тренировки весьма увлекательные, - добавил экс-игрок «Ростова».

Напомним, что Шомуродов перебрался в стан «волков» 3 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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