Пеллегрини подпишет новый контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил о готовности Лоренцо Пеллегрини поставить автограф под обновлённым соглашением с клубом.

«Пеллегрини согласен пролонгировать договор. Он заинтересован в продолжении выступлений в Риме, и мы хотим видеть его частью «Ромы». Вопрос закрыт. Лоренцо на долгие годы останется капитаном нашей команды», - приводит слова Моуринью инсайдер Фабрицио Романо.

Предполагается, что по условиям обновлённого трудового договора годовой оклад Лоренцо Пеллегрини достигнет отметки в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 2 игры в Серии А и забил 2 мяча.