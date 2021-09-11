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Серия А

Пеллегрини подпишет новый контракт с «Ромой»

11 Сентября 2021 • 18:35 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.58 4.80 4.80
12.09 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил о готовности Лоренцо Пеллегрини поставить автограф под обновлённым соглашением с клубом.

«Пеллегрини согласен пролонгировать договор. Он заинтересован в продолжении выступлений в Риме, и мы хотим видеть его частью «Ромы». Вопрос закрыт. Лоренцо на долгие годы останется капитаном нашей команды», - приводит слова Моуринью инсайдер Фабрицио Романо.

Предполагается, что по условиям обновлённого трудового договора годовой оклад Лоренцо Пеллегрини достигнет отметки в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 2 игры в Серии А и забил 2 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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