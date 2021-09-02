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Серия А

Сантон, Фасио и Н’Зонзи попали в «расстрельный список» Моуринью

02 Сентября 2021 • 23:29 Комментировать (1)
Рома
...
Сассуоло
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12.09 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже точно знает, на каких футболистов он не будет рассчитывать в данном сезоне.

Назначение «особенного» на должность алленаторе «волков» случилось только летом, но португальский тренер уже принялся устанавливать свои порядки в клубе. По информации Corriere dello Sport, у коуча имеется конфликт с несколькими футболистами, в числе которых Давиде Сантон, Федерико Фасио и Стивен Н’Зонзи.

Моуринью обеспокоен, что вышеупомянутой троице не удалось найти себе новую работу, хотя он одобрил их уход во время летнего трансферного окна.

Стоит указать, что португалец не стал включать Сантона, Фасио и Н’Зонзи в заявку на Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Давиде Сантон Федерико Фасио Стивен Н'Зонзи
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ARTUR
02 Сентября 2021 в 23:39
РПЛ распахнул свои двери ))
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