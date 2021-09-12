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Серия А

«Рома» едва не подарила Моуринью «галстук» в 1000-м матче для тренера

12 Сентября 2021 • 23:45 Комментировать (2)
Рома
2:1
Сассуоло
окончен

Матч третьего тура Серии А «Рома» - «Сассуоло» получился примерно равным, боевым и на три результата. Гостям не засчитали гол из-за офсайда в первом тайме, а соперник повел после удара Бриана Кристанте. Счет сравнялся стараниями Филипа Джуричича, у каждого коллектива были удары в каркас ворот, в итоге на 90-й минуте Элдор Шомуродов оставил мяч Стефану эль-Шаарави, который вырвал победу для «Ромы» (2:1) в 1000-м матче на тренерском мостике Жозе Моуринью. Но даже после этого гости могли испортить праздник сопернику, но ВАР отменил еще один гол.

Протокол игры  
Рома 2:1 Сассуоло
(1:0) Кристанте Бриан 37'    
    57' Джуричич Филип (1:1)
(2:1) Эль-Шаарави Стефан 90'    
Патрисиу Руй Карсдорп Рик   89' (Рейнолдс Брайан (   89') Манчини Джанлука Ибаньес Рожер   43' Винья Матиас Кристанте Бриан   66' Верету Жордан   74' (Шомуродов Элдор (   74') Дзаньоло Николо   74' (Перес Карлес (   74') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   70' (Эль-Шаарави Стефан (   70') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Диавара Амаду Дарбо Эбрима Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Фузато Даниэл Майораль Борха Смоллинг Крис
Консильи Андреа Тольян Йереми Кирикеш Влад   36' Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Фраттези Давиде   84' (Айхан Кан (   84') Лопес Максим Берарди Доменико   77' (Дефрель Грегоре (   77') Джуричич Филип   84' (Траоре Хамед (   84') Бога Жереми   89' (Кирьякопулос Георгиос (   89') Распадори Джакомо   46' (Скамачча Джанлука (   46')
Запасные: Харрауи Абдау Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Матеус Энрике Пелузо Федерико
12 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Жозе Моуринью Сассуоло
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Сентября 2021 в 23:55
Сасуоло очень симпатичная команда , Рому с победой , Маур идет к трону ))
FORZAYOU
12 Сентября 2021 в 23:52
Крутой матч!
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окончен Милан 2:0 Лацио
окончен Рома 2:1 Сассуоло
13.09  21:45 Болонья ... Верона 2.19 3.65 3.2
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