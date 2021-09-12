«Рома» едва не подарила Моуринью «галстук» в 1000-м матче для тренера

Матч третьего тура Серии А «Рома» - «Сассуоло» получился примерно равным, боевым и на три результата. Гостям не засчитали гол из-за офсайда в первом тайме, а соперник повел после удара Бриана Кристанте. Счет сравнялся стараниями Филипа Джуричича, у каждого коллектива были удары в каркас ворот, в итоге на 90-й минуте Элдор Шомуродов оставил мяч Стефану эль-Шаарави, который вырвал победу для «Ромы» (2:1) в 1000-м матче на тренерском мостике Жозе Моуринью. Но даже после этого гости могли испортить праздник сопернику, но ВАР отменил еще один гол.