«Рома» едва не подарила Моуринью «галстук» в 1000-м матче для тренера

Матч третьего тура Серии А «Рома» - «Сассуоло» получился примерно равным, боевым и на три результата. Гостям не засчитали гол из-за офсайда в первом тайме, а соперник повел после удара Бриана Кристанте. Счет сравнялся стараниями Филипа Джуричича, у каждого коллектива были удары в каркас ворот, в итоге на 90-й минуте Элдор Шомуродов оставил мяч Стефану эль-Шаарави, который вырвал победу для «Ромы» (2:1) в 1000-м матче на тренерском мостике Жозе Моуринью. Но даже после этого гости могли испортить праздник сопернику, но ВАР отменил еще один гол.
Протокол игры
|(1:0) Кристанте Бриан 37'
|57' Джуричич Филип (1:1)
|(2:1) Эль-Шаарави Стефан 90'
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик 89' ( Рейнолдс Брайан ( 89') • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • 43'Винья Матиас • Кристанте Бриан • 66'Верету Жордан 74' ( Шомуродов Элдор ( 74') • Дзаньоло Николо 74' ( Перес Карлес ( 74') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих 70' ( Эль-Шаарави Стефан ( 70') • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Диавара Амаду • Дарбо Эбрима • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Фузато Даниэл • Майораль Борха • Смоллинг Крис
Консильи Андреа • Тольян Йереми • Кирикеш Влад • 36'Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Фраттези Давиде 84' ( Айхан Кан ( 84') • Лопес Максим • Берарди Доменико 77' ( Дефрель Грегоре ( 77') • Джуричич Филип 84' ( Траоре Хамед ( 84') • Бога Жереми 89' ( Кирьякопулос Георгиос ( 89') • Распадори Джакомо 46' ( Скамачча Джанлука ( 46')
Запасные: Харрауи Абдау • Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Гольданига Эдоардо • Маньянелли Франческо • Матеус Энрике • Пелузо Федерико
12 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).