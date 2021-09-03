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Серия А

«Рома» в шаге от подписания нового контракта с Дзаньоло

03 Сентября 2021 • 08:24 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
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12.09 21:45

Никола Дзаньоло, который в последние несколько лет большую часть времени провел в лазарете из-за разрыва крестообразных связок, этим летом вернулся к занятиям в общей группе «Ромы».

К тому же, итальянец сходу сумел удивить нового наставника команды Жозе Моуринью. Как следствие, португальский специалист считает Дзаньоло ключевым исполнителем в коллективе, а руководство клуба уже начало переговоры с игроком по поводу нового соглашения.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже практически уладили все детали контракта. Согласно источнику, финальная встреча представителей римлян и самого футболиста пройдет в ближайшие дни, после чего «Рома» официально объявит о продлении сотрудничества с молодым полузащитником до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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