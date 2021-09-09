Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Премьер-лига

Берарди заинтересовал «Лестер» и «Милан» слухи

09 Сентября 2021 • 20:48 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.68 4.40 4.40
12.09 21:45

Летом вингер «Сассуоло» изъявил желание покинуть свою нынешнюю команду, но оформить переход футболисту так и не удалось. Ходили слухи, что подписать игрока сборной Италии пыталась «Аталанта».

Впрочем, как сообщает журналист Даниэле Лонго, теперь в борьбу за Берарди включатся еще и «Лестер» с «Миланом». Оба клуба уже изучают возможность потенциального трансфера. По информации источника, «Сассуоло» запросит за своего лидера не менее 35 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем розыгрыше Серии А итальянец провел 30 поединков, в которых сумел записать себе в актив 17 голов и восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лестер Сассуоло Доменико Берарди Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
21:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он позволил мне сыграть в старте»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я приехал в Манчестер побеждать, а не отдыхать»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Берарди заинтересовал «Лестер» и «Милан» слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» показал выход Роналду на «Олд Траффорд» видео
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«МЮ» уменьшил изображение Фернандеша, чтобы разместить изображение Роналду на «Олд Траффорд» 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Артета снова говорит о вере в проект 3
14:02 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от ​«Барселоны» ещё 20 млн евро за Коутиньо
13:50 · Англия. Премьер-лига
​«МЮ» не хочет включать опцию выкупа в новый контракт Фернандеша
13:48 · Россия. Премьер-лига
Крал: «Спартак» навсегда останется в моём сердце»
13:26 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» вернется к кандидатуре Кунде в январе
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 сентября 2021
12:58 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 сентября 2021
12:32 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 сентября 2021 1
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Кесси
11:59 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Норвич»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 сентября 2021
Все новости
Рекомендуем