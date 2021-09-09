Летом вингер «Сассуоло» изъявил желание покинуть свою нынешнюю команду, но оформить переход футболисту так и не удалось. Ходили слухи, что подписать игрока сборной Италии пыталась «Аталанта».

Впрочем, как сообщает журналист Даниэле Лонго, теперь в борьбу за Берарди включатся еще и «Лестер» с «Миланом». Оба клуба уже изучают возможность потенциального трансфера. По информации источника, «Сассуоло» запросит за своего лидера не менее 35 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем розыгрыше Серии А итальянец провел 30 поединков, в которых сумел записать себе в актив 17 голов и восемь результативных передач.