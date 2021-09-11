Фергюсон поздравил Моуринью с 1000-м матчем в карьере

В воскресенье наставник «Ромы» Жозе Моуринью проведёт свой 1000-й матч в карьере тренера.

- Достичь 1000 матчей в качестве тренера - день гордости для Жозе и его семьи, - заявил бывший наставник «МЮ» сэр Алекс Фергюсон для сайта Ассоциации тренеров лиги. - Эта отметка - выдающийся комплимент Жозе, особенно при том, что он добивался успехов и выигрывал титулы в четырех европейских лигах и, конечно же, дважды становился победителем Лиги чемпионов. Его результаты позволяют ему относить себя к числу величайших тренеров.

Игра против «Сассуоло» станет памятной для 58-летнего португальца, который поработал в «Бенфике», «Лейрии», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «МЮ» и «Тоттенхэме».