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Фергюсон поздравил Моуринью с 1000-м матчем в карьере

11 Сентября 2021 • 00:34 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.58 4.80 4.80
12.09 21:45

В воскресенье наставник «Ромы» Жозе Моуринью проведёт свой 1000-й матч в карьере тренера.

- Достичь 1000 матчей в качестве тренера  - день гордости для Жозе и его семьи, - заявил бывший наставник «МЮ» сэр Алекс Фергюсон для сайта Ассоциации тренеров лиги. - Эта отметка - выдающийся комплимент Жозе, особенно при том, что он добивался успехов и выигрывал титулы в четырех европейских лигах и, конечно же, дважды становился победителем Лиги чемпионов. Его результаты позволяют ему относить себя к числу величайших тренеров.

Игра против «Сассуоло» станет памятной для 58-летнего португальца, который поработал в «Бенфике», «Лейрии», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «МЮ» и «Тоттенхэме».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Алекс Фергюсон Жозе Моуринью
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