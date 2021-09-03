​Моуринью готовится провести 1000-й матч как тренер

После паузы на матчи сборных «Роме» предстоит провести домашний матч третьего тура Серии А против «Сассуоло». Для рулевого римлян Жозе Моуринью это будет 1000-й матч в самостоятельной тренерской карьере.

По ходу своей карьеры Жозе Моуринью работал во многих клубах, в частности в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале». Одно из главных достижений португальца – требл с «Интером» в сезоне 2009/2010. В последние годы Моуринью часто критикуют из-за отсутствия трофеев и невзрачную игру его команд.

Отметим, что под руководством Жозе Моуринью «Рома» начала чемпионат Италии сезона 2021/2022 с двух побед.