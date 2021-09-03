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Серия А

​Моуринью готовится провести 1000-й матч как тренер

03 Сентября 2021 • 20:52 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
1.80 4.20 3.90
12.09 21:45

После паузы на матчи сборных «Роме» предстоит провести домашний матч третьего тура Серии А против «Сассуоло». Для рулевого римлян Жозе Моуринью это будет 1000-й матч в самостоятельной тренерской карьере.

По ходу своей карьеры Жозе Моуринью работал во многих клубах, в частности в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале». Одно из главных достижений португальца – требл с «Интером» в сезоне 2009/2010. В последние годы Моуринью часто критикуют из-за отсутствия трофеев и невзрачную игру его команд.

Отметим, что под руководством Жозе Моуринью «Рома» начала чемпионат Италии сезона 2021/2022 с двух побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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