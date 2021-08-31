Пасторе: «Непросто прощаться с «Ромой»

Хавьер Пасторе прокомментировал свой уход из состава римского клуба.

Накануне стало известно о том, что «джалоросси» приняли решение прекратить сотрудничество со своим аргентинским полузащитником.

«Мне непросто прощаться с «Ромой». Осознаю, что мне не удалось в полной мере оправдать ожидания фанатов римлян, возложенные на меня.

Каждый, кто меня знает, осознаёт, как много я работал, чтобы попытаться изменить собственную судьбу. Моя история взаимоотношений с «волками» не была успешной. Но я всё равно чувствую себя благодарным городу и людям, которые три года тому поприветствовали меня здесь», - написал игрок у себя в «Инстаграме».