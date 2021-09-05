Шомуродов - о переходе в «Рому»: «Не мог поверить, что всё произойдёт так быстро»

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал о том, как происходил трансфер из «Дженоа» в «Рому».

- Всё произошло всего за неделю. Сначала Моуринью поговорил с агентом, а затем со мной. Я не мог поверить, что всё произойдёт так быстро, - заявил узбекистанский футболист Calciomercato. - Я всегда пытаюсь играть на максимуме, независимо от того выхожу в стартовом составе или со скамейки запасных. У всех нас есть шанс. Конечно, поначалу было сложно принимать ситуацию, но сейчас все в порядке. Моуринью знает, что я также могу сыграть более широко.

Шомуродов перебрался в «Рому» 3 августа и успешно провел стартовые матчи.