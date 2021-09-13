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Серия А

Моуринью: «Выбежал на поле, словно ребёнок, потому что чувствовал себя 12-летним мальчишкой, словно мне не 58»

13 Сентября 2021 • 00:19 Комментировать
Рома
2:1
Сассуоло
окончен

В третьем туре Серии А «Рома» играла против «Сассуоло» и в драматичной концовке могла как уступить, так и потерять победу после гола Стефана эль-Шаарави на 90-й минуте. Тем не менее, финальный свисток зафиксировал на табло счет 2:1, а это значит, что «волки» выиграли в 1000-м матче в тренерской карьере для Жозе Моуринью.

- День за днем я говорил команде, что юбилейный матч для меня ничего не значит…  но я очень сильно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и я сегодня выбежал на поле, словно ребенок, потому что чувствовал себя 12-летним мальчишкой, словно мне не 58, - приводит слова португальского тренера Фабрицио Романо.

Эта победа позволяет «Роме» лидировать вместе с «Миланом» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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окончен Милан 2:0 Лацио
окончен Рома 2:1 Сассуоло
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