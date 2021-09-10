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Серия А

Моуринью – о своём тысячном матче: «Всё происходящее вызывает чувство дежавю»

10 Сентября 2021 • 19:24 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
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12.09 21:45

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью стоит на пороге тысячного матча в профессиональном футболе в ранге тренера. Юбилейным для «особенного» станет поединок с «Сассуоло» в третьем туре Серии А.

«Девяносто тысяч минут плюс компенсированное время... Это действительно много! Но я не изменился внутри – ни как человек, ни как тренер. Всё происходящее вызывает у меня чувство дежавю. Как будто всё уже было, и ничто уже не способно меня удивить.

Некоторые люди склонны приуменьшать значимость опыта. Но в футболе, как и в жизни в целом, эта вещь имеет колоссальное значение», - сказал Моуринью в беседе с Lusa.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сассуоло
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