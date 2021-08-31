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Серия А

«Рома» объявила о расторжении контракта с Пасторе

31 Августа 2021 • 00:07 Комментировать
Рома
...
Сассуоло
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12.09 20:30

В своем официальном «Твиттере» «Рома» сообщила, что с полузащитником Хавьером Пасторе прекращено сотрудничество по обоюдному согласию.

Что самое интересное, римляне выплатят футболисту четыре с половиной миллиона евро за расторжение контракта – сумма, которая равна годовому окладу за один из двух оставшихся по соглашению сезонов. Дело в том, что Пасторе не входит в планы наставника Жозе Моуринью, а клуб не сумел найти на игрока покупателей, пишет журналист Николо Скира.

Отметим, что в «Роме» полузащитник провел три сезона, но за это время лишь 30 раз выходил на поле в составе «волков».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Хавьер Пасторе
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