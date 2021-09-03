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Серия А

«Интер» начал переговоры по новому контракту с Брозовичем

03 Сентября 2021 • 08:57 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
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12.09 13:30

Миланский «Интер» после продуктивного трансферного окна начал разбираться с действующими соглашениями своих игроков. Первым на очереди стал Марсело Брозович.

Итальянцы намерены продлить контракт с хорватом, чтобы тот не ушел зимой в другую команду. Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована «Барселона».

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что «Интер» уже готовит новое предложение футболисту. Речь идет о 3-летним соглашении с зарплатой в четыре с половиной миллиона евро в год, плюс различные бонусы. Правда, Брозович намерен получать в Милане не менее шести миллионов.

Напомним, что 28-летний игрок провел за команду 33 поединка в прошлом розыгрыше Серии А, в которых отметился двумя голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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