«Интер» проведёт переговоры по Брозовичу с его отцом

Брозович-старший обсудит с руководством миланского «Интера» возможность продления контракта своего сына.

У хорватского легионера «нерадзури» есть предложение пролонгировать деловые отношения с «Интером», о чём сообщает Calciomercato. Иван Брозович, являющийся отцом Марсело и его агентом, прибыл в европейскую столицу моды, чтобы предметно выслушать предложение клуба.

Отметим, что «Интер» готов предложить хорвату контракт до 2024 года с повышением оклада до четырёх миллионов евро, тогда как агент полузащитника пытается выбить для Марсело годовой оклад на уровне 5 млн евро.

В прошлом сезоне Брозович принял участие в 42 матчах, забив за «чёрно-синих» 2 мяча и сделав 7 ассистов.