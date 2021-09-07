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Серия А

«Интер» проведёт переговоры по Брозовичу с его отцом

07 Сентября 2021 • 16:52 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
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12.09 13:30

 Брозович-старший обсудит с руководством миланского «Интера» возможность продления контракта своего сына.

У хорватского легионера «нерадзури» есть предложение пролонгировать деловые отношения с «Интером», о чём сообщает Calciomercato. Иван Брозович, являющийся отцом Марсело и его агентом, прибыл в европейскую столицу моды, чтобы предметно выслушать предложение клуба.

Отметим, что «Интер» готов предложить хорвату контракт до 2024 года с повышением оклада до четырёх миллионов евро, тогда как агент полузащитника пытается выбить для Марсело годовой оклад на уровне 5 млн евро.

В прошлом сезоне Брозович принял участие в 42 матчах, забив за «чёрно-синих» 2 мяча и сделав 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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