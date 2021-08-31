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Серия А

Маротта – о трансферах «Интера»: «Это было непросто»

31 Августа 2021 • 12:41 Комментировать
Сампдория
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Интер Милан
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12.09 20:30

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался насчёт итогов работы клуба на трансферном рынке текущим летом.

Перед началом кампании 2021/2022 чемпионы Италии лишились двух своих лидеров – Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, заработав на их продаже 175 миллионов евро. Взамен «нерадзури» удалось подписать Эдина Джеко, Хакана Чалханоглу, Хоакина Корреа и Дензела Дюмфриса.

«Это было непросто. Но «Интер» оказался в том же положении, что и многие другие клубы. Нам пришлось проявить своё креативное мышление. Мы эффективно распорядились компетенциями каждого из департаментов клуба. Рады иметь в атаку пару Корреа-Лаутаро. Это будет удачное партнёрство», - приводит слова Маротты Radio 1.

«Интер» ушёл на международный перерыв в ранге одного из лидеров Серии А с 6 очками в активе и разницей мячей 7:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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