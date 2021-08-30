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«Ювентус» хочет подписать Икарди

30 Августа 2021 • 16:29 Комментировать
Сампдория
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Интер Милан
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12.09 20:30

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, передаёт Football Italia. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Ювентус», который видит в аргентинце замену ушедшему Криштиану Роналду.

Сообщается, что трансфер Икарди в Турин возможен только в том случае, если Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал». Если же француз останется в «ПСЖ», то руководство парижского клуба рассмотрит предложение по поводу трансфера аргентинца.

Напомним, что Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Интера» за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он трижды появлялся на поле в матчах Лиги 1, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2021
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