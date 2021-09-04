Алексис Санчес покинул лазарет «Интера»

Алексис Санчес, который в последнее время залечивал травму икроножной мышцы, уже после перерыва на матчи сборных сможет присоединиться к основной группе «Интера».

Согласно итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, чилиец уже готов выдерживать интенсивные нагрузки. Также отмечается, что на Алексиса рассчитывает новый главный тренер команды Симоне Индзаги. Правда, специалист видит футболиста не в центре нападения, а на флангах атаки.

Напомним, что руководство «Интере» было намерено продать игрока прошедшим летом, но так и не удалось найти на него покупателя. В прошлом сезоне 32-летний Санчес принял участие в 30 играх за миланский клуб, записав на свой актив семь голов и семь ассистов.