Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 139 Комментарии
Серия А

Алексис Санчес покинул лазарет «Интера»

04 Сентября 2021 • 15:39 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
4.80 3.90 1.70
12.09 13:30

Алексис Санчес, который в последнее время залечивал травму икроножной мышцы, уже после перерыва на матчи сборных сможет присоединиться к основной группе «Интера».

Согласно итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, чилиец уже готов выдерживать интенсивные нагрузки. Также отмечается, что на Алексиса рассчитывает новый главный тренер команды Симоне Индзаги. Правда, специалист видит футболиста не в центре нападения, а на флангах атаки.

Напомним, что руководство «Интере» было намерено продать игрока прошедшим летом, но так и не удалось найти на него покупателя. В прошлом сезоне 32-летний Санчес принял участие в 30 играх за миланский клуб, записав на свой актив семь голов и семь ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
16:49 · Италия. Серия А
ЛГБТ-организация намерена встретиться с Брекало - тот в прошлом отказался носить радужную повязку 1
16:35 · Италия. Серия А
Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»
16:03 · Италия. Серия А
У «Дженоа» сменится владелец
15:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Интера»
15:39 · Италия. Серия А
Алексис Санчес покинул лазарет «Интера»
14:59 · Италия. Серия А
39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»
14:32 · Италия. Серия А
Аллегри изменит игровую схему «Ювентуса»
12:35 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл замену Перишичу в Бундеслиге
11:24 · Италия. Серия А
Бернардески оштрафован на 40 тысяч евро за эксплуатацию нелегальных работников 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Итальянский гранд хочет подписать голкипера «Арсенала» 2
09:49 · Италия. Серия А
Рибери в шаге от перехода в «Салернитану»
09:23 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» обвинил Роналду в неуважении к клубу 1
09:16 · Италия. Серия А
Кесси не продлевает контракт с «Миланом» - за ситуацией следят «ПСЖ» и «Тоттенхэм» слухи
03 Сентября
23:56 · Италия. Серия А
​«Ювентус» обратился к Манджукичу, завершившему карьеру 1
23:47 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью оставил комментарий на страничке заболевшего Джаки в «Инстаграме» 1
Все новости
Рекомендуем
 