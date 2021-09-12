Симоне Индзаги: «У нас есть сожаления, потому что этот матч мы должны были и могли бы выиграть»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после ничьей с «Сампдорией» в третьем туре Серии А (2:2).

- У нас есть сожаления, потому что этот матч мы должны были и могли бы выиграть. Команда дважды вела в счете, потом допустила ошибки, можно вспомнить моменты Ивана Перишича, Хакана Чалханоглу и другие супершансы. Мы дважды пропустили, один мяч был рикошетом от Эдина Джеко, а еще один - гол мирового уровня Томмазо Ауджелло, но мы все равно могли победить, - приводит слова Индзаги Footbal Italia.

- Мы играли против хорошей команды с отличной организацией. Мне также жаль, что Сенси получил травму, и мы завершали матч вдесятером, - добавил тренер.

«Интер» набрал семь очков после трех туров.