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Серия А

«Интер» за несколько минут продал миллион фан-токенов

10 Сентября 2021 • 21:09 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
4.90 4.00 1.67
12.09 13:30

«Интер» считает очень успешной идею по реализации фан-токенов. Это цифровые ресурсы, которые можно коллекционировать. Они позволяют болельщикам принимать участие в опросах, получать эксклюзивные предложения и ВИП-доступ к определенному контенту.

Socios.com сообщает о том, что миллион токенов на сумму в 2 миллиона евро был продан всего за несколько минут в пятницу.

Напомним, что миланский клуб выиграл прошлый чемпионат Италии, но был вынужден продать своих лидеров и остался без главного тренера Антонио Конте. Новый сезон «нерадзурри» начали с двух побед над «Дженоа» (4:0) и «Вероной» (3:1).

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Интер Милан
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