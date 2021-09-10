«Интер» за несколько минут продал миллион фан-токенов

«Интер» считает очень успешной идею по реализации фан-токенов. Это цифровые ресурсы, которые можно коллекционировать. Они позволяют болельщикам принимать участие в опросах, получать эксклюзивные предложения и ВИП-доступ к определенному контенту.

Socios.com сообщает о том, что миллион токенов на сумму в 2 миллиона евро был продан всего за несколько минут в пятницу.

Напомним, что миланский клуб выиграл прошлый чемпионат Италии, но был вынужден продать своих лидеров и остался без главного тренера Антонио Конте. Новый сезон «нерадзурри» начали с двух побед над «Дженоа» (4:0) и «Вероной» (3:1).