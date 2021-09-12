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Серия А

«Интер» потерял первые очки, не сумев одолеть «Сампдорию»

12 Сентября 2021 • 15:31 Комментировать (2)
Сампдория
2:2
Интер Милан
окончен

«Интер» впервые в новом сезоне испытал проблемы по ходу матча Серии А. Команда Симоне Индзаги гостила у «Сампдории» и не была явно лучше соперника. Федерико Димарко со штрафного вонзил мяч в девятку ворот, в генузцы отыгрались также со стандарта, угловой замкнул Майя Йосида. Затем красивые атаки меткими ударами завершили Лаутаро Мартинес и Томмазо Ауджелло - 2:2.

Протокол игры  
Сампдория 2:2 Интер Милан
    18' Димарко Федерико (0:1)
(1:1) Йосида Майя 33'    
    44' Мартинес Лаутаро (1:2)
(2:2) Ауджелло Томмазо 47'    
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош   66' Йосида Майя Колли Омар   82' Ауджелло Томмазо   78' (Верре Валерио (   78') Кандрева Антонио Адриен Силва Торсби Мортен   35' Дамсгор Миккель   78' (Мурру Никола (   78') Капуто Франческо Квальярелла Фабио   68' (Аскилдсен Кристоффер (   68')
Запасные: Феррари Алекс Дрэгушин Раду Фальконе Владимиро Шабо Юлиан Киерво Риккардо Депаоли Фабио Ихаттарен Мохаммед Тримболи Симоне Торрегросса Эрнесто
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Димарко Федерико   68' (Дюмфрис Дензел (   68') Дармиан Маттео Барелла Николо Брозович Марсело   22'   54' (Д'Амброзио Данило (   54') Чалханоглу Хакан   68' (Сенси Стефано (   68') Перишич Иван   54' (Видаль Артуро (   54') Джеко Эдин Мартинес Лаутаро   62' (Корреа Хоакин (   62')
Запасные: Весино Матиас Кордац Алекс Гальярдини Роберто Санчес Алексис Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
12 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Интер Милан Сампдория
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Комментарии (1)
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K.karitch
12 Сентября 2021 в 15:44
Хандановичу срочно нужна замена.
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окончен Сампдория 2:2 Интер Милан
Идет 20 минута Торино 0:0 Салернитана 1.59 4.3 5.6
Идет 24 минута Кальяри 1:0 Дженоа 1.97 3.6 3.9
Идет 23 минута Специя 0:0 Удинезе 2.9 3.35 2.5
12.09  19:00 Милан ... Лацио 2.23 3.6 3.2
12.09  21:45 Рома ... Сассуоло 1.7 4.5 4.4
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Сегодня, 12 Сентября
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