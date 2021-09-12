«Интер» потерял первые очки, не сумев одолеть «Сампдорию»

«Интер» впервые в новом сезоне испытал проблемы по ходу матча Серии А. Команда Симоне Индзаги гостила у «Сампдории» и не была явно лучше соперника. Федерико Димарко со штрафного вонзил мяч в девятку ворот, в генузцы отыгрались также со стандарта, угловой замкнул Майя Йосида. Затем красивые атаки меткими ударами завершили Лаутаро Мартинес и Томмазо Ауджелло - 2:2.
Протокол игры
|Сампдория
|2:2
|Интер Милан
|18' Димарко Федерико (0:1)
|(1:1) Йосида Майя 33'
|44' Мартинес Лаутаро (1:2)
|(2:2) Ауджелло Томмазо 47'
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • 66'Йосида Майя • Колли Омар • 82'Ауджелло Томмазо 78' ( Верре Валерио ( 78') • Кандрева Антонио • Адриен Силва • Торсби Мортен • 35'Дамсгор Миккель 78' ( Мурру Никола ( 78') • Капуто Франческо • Квальярелла Фабио 68' ( Аскилдсен Кристоффер ( 68')
Запасные: Феррари Алекс • Дрэгушин Раду • Фальконе Владимиро • Шабо Юлиан • Киерво Риккардо • Депаоли Фабио • Ихаттарен Мохаммед • Тримболи Симоне • Торрегросса Эрнесто
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Димарко Федерико 68' ( Дюмфрис Дензел ( 68') • Дармиан Маттео • Барелла Николо • Брозович Марсело 22' 54' ( Д'Амброзио Данило ( 54') • Чалханоглу Хакан 68' ( Сенси Стефано ( 68') • Перишич Иван 54' ( Видаль Артуро ( 54') • Джеко Эдин • Мартинес Лаутаро 62' ( Корреа Хоакин ( 62')
Запасные: Весино Матиас • Кордац Алекс • Гальярдини Роберто • Санчес Алексис • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
12 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".