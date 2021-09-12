«Интер» потерял первые очки, не сумев одолеть «Сампдорию»

«Интер» впервые в новом сезоне испытал проблемы по ходу матча Серии А. Команда Симоне Индзаги гостила у «Сампдории» и не была явно лучше соперника. Федерико Димарко со штрафного вонзил мяч в девятку ворот, в генузцы отыгрались также со стандарта, угловой замкнул Майя Йосида. Затем красивые атаки меткими ударами завершили Лаутаро Мартинес и Томмазо Ауджелло - 2:2.