Мартинес продлит контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт La Gazzetta dello Sport. По данным источника, стороны объявят о новом соглашении после перерыва на матчи сборных.

Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2025 года. Зарплата Мартинеса составит шесть миллионов евро в год. Также игрок согласился убрать пункт с опцией выкупа за 11 млн евро.

Напомним, что Мартинес стал игроком «Интера» в 2018, перейдя из «Расинга» за 25 миллионов евро. Его нынешний контракт действует до середины 2025 года. В составе миланского клуба он сыграл 133 матча, в которых забил 50 голов и отдал 20 результативных передач.