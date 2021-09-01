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Мартинес продлит контракт с «Интером»

01 Сентября 2021 • 14:49 Комментировать (1)
Сампдория
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Интер Милан
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12.09 20:30

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт La Gazzetta dello Sport. По данным источника, стороны объявят о новом соглашении после перерыва на матчи сборных.

Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2025 года. Зарплата Мартинеса составит шесть миллионов евро в год. Также игрок согласился убрать пункт с опцией выкупа за 11 млн евро.

Напомним, что Мартинес стал игроком «Интера» в 2018, перейдя из «Расинга» за 25 миллионов евро. Его нынешний контракт действует до середины 2025 года. В составе миланского клуба он сыграл 133 матча, в которых забил 50 голов и отдал 20 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
01 Сентября 2021 в 15:55
Неплохие показатели для сериала.
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