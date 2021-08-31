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Серия А

Вьери рассказал, кто станет чемпионом Серии А

31 Августа 2021 • 10:22 Комментировать (3)
Сампдория
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Интер Милан
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12.09 20:30

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о перспективах миланского «Интера» в новом сезоне Серии А. Напомним, что по итогам прошлой кампании «нерадзурри» стали чемпионами страны.

«Интер» - великий клуб. У них крутая команда, я вижу их силу. Думаю, эта команда снова станет чемпионом Италии. Что касается Лиги чемпионов, то они и там выступят успешно», - поделился своим мнением Вьери в эфире Twitch.

В стартовавшем чемпионате Италии миланский коллектив отпраздновал две победы. «Нерадзурри» одолели «Дженоа» (4:0) и «Верону» (3:1). Следующий матч миланцы проведут против «Сампдории» 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Вьери
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
31 Августа 2021 в 11:42
После 2-х туров ,любое бла бла бла, не о чём . Милан тоже весь первый круг шёл на первом месте и с отрывом ,а потом случилось то ,что случилось ) Так ШО не надо ля ля .) Может Торино станет чемпионом )))
ARTUR
31 Августа 2021 в 10:45
Я склонен думать что на трон вернется Рома , Маур хитрый жук , просчитал все , ЮВЕ лихорадит , Интер потерял ряд ключевых игроков и коуча , Аталанта не стабильна , есть Лацио и Милан , но я думаю Маур не упустит возможность вновь стать первым в сериале
Id152079006
31 Августа 2021 в 10:38
Интер - чемпион! По футболу с кирпичом!!!
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