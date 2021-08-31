Вьери рассказал, кто станет чемпионом Серии А

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о перспективах миланского «Интера» в новом сезоне Серии А. Напомним, что по итогам прошлой кампании «нерадзурри» стали чемпионами страны.

«Интер» - великий клуб. У них крутая команда, я вижу их силу. Думаю, эта команда снова станет чемпионом Италии. Что касается Лиги чемпионов, то они и там выступят успешно», - поделился своим мнением Вьери в эфире Twitch.

В стартовавшем чемпионате Италии миланский коллектив отпраздновал две победы. «Нерадзурри» одолели «Дженоа» (4:0) и «Верону» (3:1). Следующий матч миланцы проведут против «Сампдории» 12 сентября.