Пинсольо - о неудачных штрафных ударах Роналду: «На тренировках у него всё залетает»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 95 голов за туринскую команду, выйдя на поле в 123 матчах. Несмотря на постоянную отработку штрафных ударов, португалец забил лишь один гол, имея 72 попытки подобного рода.

- На занятиях у него всё залетает, - отметил Tuttosport третий голкипер «старой синьоры» Карло Пинсольо. - Почему он не забивает в играх? Не знаю, потому что в матчах все не так, как на тренировках. Не знаю, может быть, не везет.

Также Пинсольо дал характеристику Роналду: «Мы с ним дружим, одноклубники шутят, что я поеду на Евро с тренерским штабом сборной Португалии и Роналду. Он простой парень без налета звездности, он спокойный, любит посмеяться и пошутить».