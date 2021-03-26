Пинсольо - о неудачных штрафных ударах Роналду: «На тренировках у него всё залетает»

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26 Марта 2021, 17:09,
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 95 голов за туринскую команду, выйдя на поле в 123 матчах. Несмотря на постоянную отработку штрафных ударов, португалец забил лишь один гол, имея 72 попытки подобного рода.
- На занятиях у него всё залетает, - отметил Tuttosport третий голкипер «старой синьоры» Карло Пинсольо. - Почему он не забивает в играх? Не знаю, потому что в матчах все не так, как на тренировках. Не знаю, может быть, не везет.
Также Пинсольо дал характеристику Роналду: «Мы с ним дружим, одноклубники шутят, что я поеду на Евро с тренерским штабом сборной Португалии и Роналду. Он простой парень без налета звездности, он спокойный, любит посмеяться и пошутить».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Карло Пинсольо