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«Ювентус» отстранил Дибалу, Артура и Маккенни от тренировок с командой

02 Апреля 2021, 17:58,

«Ювентус» отстранил Пауло Дибалу, Артура и Уэстона Маккенни от тренировок с командой из-за нарушения карантинных правил. Эту информацию подтвердил наставник туринского клуба Андреа Пирло.

«Три игрока, посетивших вечеринку, не сыграют в ближайшем матче. Через некоторое время они вернутся в общую группу, но я не знаю, когда это произойдёт. Я принял такое решение, а клуб его поддержал. Это не самое подходящее время для таких вещей, мы являемся примером и не должны вести себя подобным образом», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Завтра, третьего апреля, «Ювентус» на выезде сыграет против «Торино».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Пауло Дибала, Артур Мело, Уэстон Маккенни
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