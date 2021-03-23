Боррьелло: «Пирло совершил единственную ошибку»

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23 Марта 2021, 20:35,
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Бывший партнёр Андреа Пирло в «Милане» и «Ювентусе» Марко Боррьелло уверен, что нынешний наставник туринского клуба поторопился с работой в топ-клубе, когда принял приглашение заменить Маурицио Сарри у руля первой команды «старой синьоры». Изначально Пирло возглавил молодежку «Ювентуса», но очень быстро получил повышение, но результаты первой команды под его руководством не очень хорошие.
- Единственная ошибка, которую он совершил прошлым летом, - приводит слова Боррьелло La Gazzetta dello Sport. - Конечно, когда тебе делает предложение «старая синьора», сложно сказать «нет». Но будь я на месте Пирло, сделал бы шаг назад и начал бы с молодёжки.
Напомним, что «Ювентус» покинул Лигу чемпионов и вряд ли поборется за Скудетто.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Милан, Андреа Пирло, Марко Боррьелло
В этом и разница между Пирло и Борей. Андреа не боится дерзких вызовов. Понятно было что лютая авантюра, жаль что пока не получается.
Золотые слова. Фатальная ошибка и Пирло и Ювентуса.