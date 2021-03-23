Боррьелло: «Пирло совершил единственную ошибку»

Бывший партнёр Андреа Пирло в «Милане» и «Ювентусе» Марко Боррьелло уверен, что нынешний наставник туринского клуба поторопился с работой в топ-клубе, когда принял приглашение заменить Маурицио Сарри у руля первой команды «старой синьоры». Изначально Пирло возглавил молодежку «Ювентуса», но очень быстро получил повышение, но результаты первой команды под его руководством не очень хорошие.

- Единственная ошибка, которую он совершил прошлым летом, - приводит слова Боррьелло La Gazzetta dello Sport. - Конечно, когда тебе делает предложение «старая синьора», сложно сказать «нет». Но будь я на месте Пирло, сделал бы шаг назад и начал бы с молодёжки.

Напомним, что «Ювентус» покинул Лигу чемпионов и вряд ли поборется за Скудетто.