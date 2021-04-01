«Ювентус» не поддержал инициативу «Сассуоло» и не будет отстранять игроков сборной Италии

Положительные тесты на коронавирус в лагере сборной Италии встревожили клубы Серии А. Пока только «Сассуоло» отстранил своих футболистов (несмотря на отрицательные тесты) от участия в ближайшем матче.

В четверг стало известно о заболевании COVID-19 защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Несмотря на это, «старая синьора» не намерена ослаблять свой состав. Федерико Кьеза и Федерико Бернардески с пятницы начнут подготовку к ближайшему матчу, сообщает Sky Sport Italia.

В субботу команде Андреа Пирло предстоит сыграть против «Торино» в дерби. За 11 матчей до конца сезона «Ювентус» проигрывает лидирующему «Интеру» 10 очков.