Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» не поддержал инициативу «Сассуоло» и не будет отстранять игроков сборной Италии

01 Апреля 2021, 21:40,

Положительные тесты на коронавирус в лагере сборной Италии встревожили клубы Серии А. Пока только «Сассуоло» отстранил своих футболистов (несмотря на отрицательные тесты) от участия в ближайшем матче.

В четверг стало известно о заболевании COVID-19 защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Несмотря на это, «старая синьора» не намерена ослаблять свой состав. Федерико Кьеза и Федерико Бернардески с пятницы начнут подготовку к ближайшему матчу, сообщает Sky Sport Italia.

В субботу команде Андреа Пирло предстоит сыграть против «Торино» в дерби. За 11 матчей до конца сезона «Ювентус» проигрывает лидирующему «Интеру» 10 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Сассуоло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола