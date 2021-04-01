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Жена Мораты разыграла футболиста новостью об очередной беременности

01 Апреля 2021, 22:53,

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората стал героем первоапрельского розыгрыша. Супруга футболиста, Алис Кампельо, сняла видеоролик с реакцией мужа на новость о беременности.

«Бедняжка, поначалу он действительно думал, что что-то произошло», - так подписала Кампельо ролик в «Инстаграме».

Возможно из-за того, что все происходило 1 апреля, Мората, кажется, не совсем поверил, переспросив, не шутка ли это. Когда же жена во всем призналась, показалось, что футболист был расстроен.

Пара воспитывает близнецов и еще одного семимесячного ребенка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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