Жена Мораты разыграла футболиста новостью об очередной беременности

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората стал героем первоапрельского розыгрыша. Супруга футболиста, Алис Кампельо, сняла видеоролик с реакцией мужа на новость о беременности.

«Бедняжка, поначалу он действительно думал, что что-то произошло», - так подписала Кампельо ролик в «Инстаграме».

Возможно из-за того, что все происходило 1 апреля, Мората, кажется, не совсем поверил, переспросив, не шутка ли это. Когда же жена во всем призналась, показалось, что футболист был расстроен.

Пара воспитывает близнецов и еще одного семимесячного ребенка.