Жена Мораты разыграла футболиста новостью об очередной беременности

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01 Апреля 2021, 22:53,
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората стал героем первоапрельского розыгрыша. Супруга футболиста, Алис Кампельо, сняла видеоролик с реакцией мужа на новость о беременности.
«Бедняжка, поначалу он действительно думал, что что-то произошло», - так подписала Кампельо ролик в «Инстаграме».
Возможно из-за того, что все происходило 1 апреля, Мората, кажется, не совсем поверил, переспросив, не шутка ли это. Когда же жена во всем призналась, показалось, что футболист был расстроен.
Пара воспитывает близнецов и еще одного семимесячного ребенка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората