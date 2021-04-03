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​Пирло прокомментировал неудачный результат «Ювентуса»

03 Апреля 2021, 22:37,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался после ничьей с «Торино» в субботнем дерби.

«Мы хорошо начали матч, повели в счёте, а это самое сложное в играх с командами, которые выходят играть от обороны. Затем, как всегда, мы сами усложнили себе жизнь.

К сожалению, у нас бывают провалы в плане концентрации. Мы должны понять, что нельзя терять концентрацию даже на секунду, потому что в момент потери мяча нас могут сразу же наказать.  

Ошибаются все – футболисты, тренеры, судьи. Мы должны оставаться сосредоточенными, оставаться в тонусе и понимать, какой момент мы переживаем. После паузы на матчи сборных может чего-то не хватать. Нельзя позволять себе расслабляться.

Мы должны работать над многими футбольными принципами – над позициями и движениями. Мы должны больше двигаться между линиями, особенно в матчах против команд, которые играют глубоко от обороны. Сейчас мы делаем слишком много горизонтальных передач, и это делает нас чересчур предсказуемыми», - сказал Пирло DAZN.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Tavadi
03 Апреля 2021, 22:49

мямля, пшёл вон из Ювентуса!

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