​Пирло прокомментировал неудачный результат «Ювентуса»

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03 Апреля 2021, 22:37,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался после ничьей с «Торино» в субботнем дерби.
«Мы хорошо начали матч, повели в счёте, а это самое сложное в играх с командами, которые выходят играть от обороны. Затем, как всегда, мы сами усложнили себе жизнь.
К сожалению, у нас бывают провалы в плане концентрации. Мы должны понять, что нельзя терять концентрацию даже на секунду, потому что в момент потери мяча нас могут сразу же наказать.
Ошибаются все – футболисты, тренеры, судьи. Мы должны оставаться сосредоточенными, оставаться в тонусе и понимать, какой момент мы переживаем. После паузы на матчи сборных может чего-то не хватать. Нельзя позволять себе расслабляться.
Мы должны работать над многими футбольными принципами – над позициями и движениями. Мы должны больше двигаться между линиями, особенно в матчах против команд, которые играют глубоко от обороны. Сейчас мы делаем слишком много горизонтальных передач, и это делает нас чересчур предсказуемыми», - сказал Пирло DAZN.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
мямля, пшёл вон из Ювентуса!