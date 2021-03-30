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Буффон дисквалифицирован за богохульство

30 Марта 2021, 16:54,

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был наказан за богохульство в матче с «Пармой», который состоялся 19 декабря. Федеральный апелляционный суд Италии оштрафован ветерана на 5000 евро, а также применил к нему дисквалификацию сроком на один матч. Таким образом, Буффон не сможет выйти на поле в ближайшей игре своей команды, против «Торино», который состоится 3 апреля.

43-летний голкипер провел 10 матчей в текущем сезоне, пропустив пять мячей в свои ворота. В его активе шесть «сухарей». Контракт легендарного вратаря с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. Несмотря на почетный футбольный возраст, Буффон пока не думает о завершении карьеры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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