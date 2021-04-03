Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»

03 Апреля 2021, 20:57,

Туринское дерби в чемпионате Италии началась с мощных атак «Ювентуса», который в стартовые минуты упустил три шанса открыть счет. И все же очередная попытка Федерико Кьезы стала голевой после прорыва с левого фланга и удара низом. Еще до перерыва Антонио Санабрия сыграл на добивании после сэйва Войцеха Щесны, а в первой атаке после перерыва оформил дубль, и снова голкипер «Ювентуса» мог играть гораздо лучше. Во втором тайме Криштиану Роналду трижды бил головой - во вратаря, выше и в цель - 2:2.

«Торино» еще на очко отдаляется от зоны вылета, а его соперник делит четвертое место с «Наполи».

Протокол игры  
Торино 2:2 Ювентус
    13' Кьеза Федерико (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио 27'    
(2:1) Санабрия Антонио 46'    
    79' Роналду Криштиану (2:2)
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Бремер Глейсон Буонджорно Алессандро Войвода Мергим Ринкон Томас   59'   65' (Лукич Саша (   65') Мандрагора Роландо   88' Ансальди Кристиан   42' Верди Симоне   87' (Базелли Даниэле (   87') Санабрия Антонио   83' Белотти Андреа   72' (Дзадза Симоне (   72')
Запасные: Бонаццоли Федерико Родригес Рикардо Гояк Амер Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Н'Кулу Николя Линетти Кароль Феригра Эрик Уйкани Самир Мурру Никола
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   68' Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Алекс Сандро   87' (Рабио Адриен (   87') Кулушевски Деян   71' (Бернардески Федерико (   71') Данило Луис   71' (Ремзи Аарон (   71') Бентанкур Родриго Кьеза Федерико Мората Альваро Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко Дрэгушин Раду Фработта Джанлука Пинсольо Карло Davide De Marino Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Коррея Фелиш
03 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Торино
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Комментарии (6)
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0
ингерман
03 Апреля 2021, 21:36

ай один кришти и тянет.. )))

0
Super fanat
03 Апреля 2021, 21:15

Кто-то ещё ругает Роналду? Интересно, почему? Потому что он отгружает в каждом матче любым соперникам? Клоуны. Что Пирло, что руководство Ювентуса, что игроки, окружающие Роналду.

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Alex1972
03 Апреля 2021, 21:42

Ага, особенно он любит "отгружать" беневантам, азербаджанцами и "великим" сербам".... Ха-ха-ха...

0
Alex1972
03 Апреля 2021, 21:13

Три раза бил головой???... Четвертый надо было головой в штангу... Может в этот раз разучился бы бросать капитанскую повязку.... Тварь португальская... Хе-хе...

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0
beorn_n
03 Апреля 2021, 21:08

Ничего нового. Очередной привоз от своих, очередной не сейв хихикающего додика, очередная недоигра Сандро. Опять вопрос Кулу это кто и почему он на поле постоянно? Мне жаль Пирло который за всех них будет отвечать, на его месте добровольная отставка наверное была бы вариантом. Простите но руководство Юве знающие о том как все херово, при этом отстраняют троих от тренеровок и матчей это сверхъ дегродация в руководстве юве. Непонятно че там с Аньели, Недведом, Паратичи вообще бить нужно ногами.

0
Sergo
03 Апреля 2021, 21:02

Хороший человек - не профессия. Андрюха аут!

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