«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»

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03 Апреля 2021, 20:57,
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Туринское дерби в чемпионате Италии началась с мощных атак «Ювентуса», который в стартовые минуты упустил три шанса открыть счет. И все же очередная попытка Федерико Кьезы стала голевой после прорыва с левого фланга и удара низом. Еще до перерыва Антонио Санабрия сыграл на добивании после сэйва Войцеха Щесны, а в первой атаке после перерыва оформил дубль, и снова голкипер «Ювентуса» мог играть гораздо лучше. Во втором тайме Криштиану Роналду трижды бил головой - во вратаря, выше и в цель - 2:2.
«Торино» еще на очко отдаляется от зоны вылета, а его соперник делит четвертое место с «Наполи».
Протокол игры
|13' Кьеза Федерико (0:1)
|(1:1) Санабрия Антонио 27'
|(2:1) Санабрия Антонио 46'
|79' Роналду Криштиану (2:2)
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Бремер Глейсон • Буонджорно Алессандро • Войвода Мергим • Ринкон Томас 59' 65' ( Лукич Саша ( 65') • Мандрагора Роландо • 88'Ансальди Кристиан • 42'Верди Симоне 87' ( Базелли Даниэле ( 87') • Санабрия Антонио • 83'Белотти Андреа 72' ( Дзадза Симоне ( 72')
Запасные: Бонаццоли Федерико • Родригес Рикардо • Гояк Амер • Милинкович-Савич Ваня • Н'Кулу Николя • Линетти Кароль • Феригра Эрик • Уйкани Самир • Мурру Никола
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 68'Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Алекс Сандро 87' ( Рабио Адриен ( 87') • Кулушевски Деян 71' ( Бернардески Федерико ( 71') • Данило Луис 71' ( Ремзи Аарон ( 71') • Бентанкур Родриго • Кьеза Федерико • Мората Альваро • Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко • Дрэгушин Раду • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Davide De Marino • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Коррея Фелиш
03 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Торино
ай один кришти и тянет.. )))
Кто-то ещё ругает Роналду? Интересно, почему? Потому что он отгружает в каждом матче любым соперникам? Клоуны. Что Пирло, что руководство Ювентуса, что игроки, окружающие Роналду.
Ага, особенно он любит "отгружать" беневантам, азербаджанцами и "великим" сербам".... Ха-ха-ха...
Три раза бил головой???... Четвертый надо было головой в штангу... Может в этот раз разучился бы бросать капитанскую повязку.... Тварь португальская... Хе-хе...
Ничего нового. Очередной привоз от своих, очередной не сейв хихикающего додика, очередная недоигра Сандро. Опять вопрос Кулу это кто и почему он на поле постоянно? Мне жаль Пирло который за всех них будет отвечать, на его месте добровольная отставка наверное была бы вариантом. Простите но руководство Юве знающие о том как все херово, при этом отстраняют троих от тренеровок и матчей это сверхъ дегродация в руководстве юве. Непонятно че там с Аньели, Недведом, Паратичи вообще бить нужно ногами.
Хороший человек - не профессия. Андрюха аут!