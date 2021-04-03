«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»

Туринское дерби в чемпионате Италии началась с мощных атак «Ювентуса», который в стартовые минуты упустил три шанса открыть счет. И все же очередная попытка Федерико Кьезы стала голевой после прорыва с левого фланга и удара низом. Еще до перерыва Антонио Санабрия сыграл на добивании после сэйва Войцеха Щесны, а в первой атаке после перерыва оформил дубль, и снова голкипер «Ювентуса» мог играть гораздо лучше. Во втором тайме Криштиану Роналду трижды бил головой - во вратаря, выше и в цель - 2:2.

«Торино» еще на очко отдаляется от зоны вылета, а его соперник делит четвертое место с «Наполи».