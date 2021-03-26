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«Ювентус» нацелен на Агуэро и Кина

26 Марта 2021, 14:31,

«Ювентус» рассчитывает усилить линию нападения в летнее трансферное окно. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, список потенциальных новичков возглавляют Мойзе Кин и Серхио Агуэро. «Старая синьора» надеется сберечь в составе Криштиану Роналду, а португалец настаивает на приобретении новых игроков на две позиции, включая линию атаки.

Агуэро в конце сезона станет свободным агентом, а Кин играет в «ПСЖ» на правах аренды из «Эвертона». При этом французский гранд будет пытаться заполучить игрока на постоянной основе. В 2019 году туринцы выручили за Кина 30 млн евро, продав его в «Эвертон».

Также «Ювентус» рассматривает кандидатуры Рауля Хименеса, Эдина Джеко, Джанлуки Скамаччи, Оливье Жиру и Аркадиуша Милика.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Серхио Агуэро, Мойзе Кин
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Комментарии (1)
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0
overkill666
26 Марта 2021, 14:53

Кина изначально отдавать не надо было... видно же было, что талантливый парень. а Агуэро в качестве свободного агента - почему нет. дело Маротты живет...

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