Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Финансовые показатели клубов Серии А катастрофические

30 Марта 2021, 17:52,

La Gazzetta dello Sport провела масштабное исследование финансовой ситуации клубов Серии А. Несмотря на масштабные траты на новых игроков и зарплаты, итальянские клубы вот уже 10 лет не выигрывают еврокубки. За год бытки увеличились почти втрое по сравнению с сезоном 2018/19 с 292 млн евро до 754 миллионов, а доходы уменьшились с 2,7 млрд до 2,2 миллиарда. Клубы насобирали долгов на 300 млн евро больше до суммарного показателя в 2,8 млрд евро, что в два раза больше, чем 10 лет назад.

На 30 июня 2020 года только три клуба Серии А были без долгов - «Кальяри», «Фиорентина» и «Наполи». «Интер» в минусе не 630,1 млн евро, «Ювентус» - 458,3 млн евро, а «Рома» - 552,3 млн евро. Лучший прогресс у «Аталанты», которая является прибыльной четвертый сезон кряду за счет продажи лидеров и регулярного попадания в Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Серия А
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