У Пирло есть 5 матчей, чтобы остаться в «Ювентусе»

Несмотря на то, что руководство «Ювентуса» публично поддержало главного тренера Андреа Пирло, отметив, что увольнение ему не грозит, не всё так радужно для начинающего наставника.

Tuttosport и Calciomercato сообщают о том, что попадания в Лигу чемпионов следующего года будет недостаточно для того, чтобы Пирло остался на своем посту. Чемпионат Италии завершается через 10 туров, при этом в четырех из них «старой синьоре» нужно играть против конкурентов за места в топ-4. Именно эти поединки плюс финал Кубка Италии против «Аталанты» 19 мая определят судьбу Пирло.

Ключевые матчи: «Торино» (г) 3 апреля, «Наполи» (д) 7 апреля, «Аталанта» (г) 18 апреля, «Милан» (д) 9 мая и «Интер» (д) 16 мая.