Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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У Пирло есть 5 матчей, чтобы остаться в «Ювентусе»

22 Марта 2021, 22:14,

Несмотря на то, что руководство «Ювентуса» публично поддержало главного тренера Андреа Пирло, отметив, что увольнение ему не грозит, не всё так радужно для начинающего наставника.

Tuttosport и Calciomercato сообщают о том, что попадания в Лигу чемпионов следующего года будет недостаточно для того, чтобы Пирло остался на своем посту. Чемпионат Италии завершается через 10 туров, при этом в четырех из них «старой синьоре» нужно играть против конкурентов за места в топ-4. Именно эти поединки плюс финал Кубка Италии против «Аталанты» 19 мая определят судьбу Пирло.

Ключевые матчи: «Торино» (г) 3 апреля, «Наполи» (д) 7 апреля, «Аталанта» (г) 18 апреля, «Милан» (д) 9 мая и «Интер» (д) 16 мая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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